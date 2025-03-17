Путин присвоил звание генерал-майора росгвардейцу Белоглазову
Начальнику Саратовского военного института Росгвардии, Герою России Александру Белоглазову присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на портале правовых актов.
Александр Белоглазов
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Этим же документом звание генерал-майора присвоено командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-й отдельного отряда специального назначения «Ратник» Александру Парунову. Помимо того специальное звание генерал-майора полиции присвоено командиру петербургского СОБР «Гранит» Росгвардии Дмитрию Очеретяному.
Александр Белоглазов в 2000 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище ВВ МВД России имени Феликса Дзержинского. За свою службу участвовал в выполнении более 500 боевых и специальных задач. В мае 2022 года был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе военной операции на Украине. В июле 2024-го указом господина Путина был назначен начальником Саратовского военного института Росгвардии.