Путин присвоил звание генерал-майора росгвардейцу Белоглазову

Начальнику Саратовского военного института Росгвардии, Герою России Александру Белоглазову присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Белоглазов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Александр Белоглазов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Этим же документом звание генерал-майора присвоено командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-й отдельного отряда специального назначения «Ратник» Александру Парунову. Помимо того специальное звание генерал-майора полиции присвоено командиру петербургского СОБР «Гранит» Росгвардии Дмитрию Очеретяному.

Александр Белоглазов в 2000 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище ВВ МВД России имени Феликса Дзержинского. За свою службу участвовал в выполнении более 500 боевых и специальных задач. В мае 2022 года был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе военной операции на Украине. В июле 2024-го указом господина Путина был назначен начальником Саратовского военного института Росгвардии.