На железнодорожный вокзал Казани 17 марта приедет поезд с писателями из Санкт-Петербурга в рамках Всероссийской акции «Книжный поезд». Об этом в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Национальной библиотеки Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казань 17 марта приедет «Книжный поезд» из Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба Нацбиблиотеки Татарстана В Казань 17 марта приедет «Книжный поезд» из Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба Нацбиблиотеки Татарстана

Поезд из четырех брендированных вагонов прибудет на железнодорожную станцию «Казан Пасс» 17 марта в 5:45.

Акция «Книжный поезд» проводится во второй раз. В прошлый раз ее проводили в Татарстане в 2023 г.

Поезд отправится из Санкт-Петербурга 13 марта и, помимо Казани, также посетит Москву, Нижний Новгород, Ульяновск и Минск. Акция завершится в Волгограде.

В Казани в рамках акции пройдет 10 мероприятий на разных площадках с участием писателей, издателей и общественных деятелей. В их числе — Олег Рой, Сергей Лукьяненко, Сергей Переслегин, Илья Бояшов, Анна и Сергей Литвиновы, Ася Лавринович, Люцида Аквила, Катя Матюшкина и другие.

Дарья Сайфиева