80-ю годовщину Дня Победы в Крыму отпразднуют в закрытом режиме

Массовые мероприятия к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне отменены в Крыму по соображениям безопасности. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«У нас действует «желтый» уровень террористической опасности. Так или иначе, все будет происходить в закрытом режиме, внутри помещений. Все основные уличные мероприятия будут проводиться после достижения целей спецоперации», - сказал Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил белорусского президента Александра Лукашенко на парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В параде также примут участие белорусские военные.

Александр Дремлюгин, Симферополь