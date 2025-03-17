Ежегодный Фестиваль Цветущей сакуры пройдет в Крыму

В этом году формат фестиваля обновился: курорт Мрия решил продлить мероприятие на месяц

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С 5 по 25 апреля Японский сад премиального курорта Мрия приглашает гостей на праздник в честь цветущих сакур. В программе шоу японских барабанов, уличные спектакли по известным азиатским произведениям, уроки каллиграфии Сёдо и запуск фонариков на воду.

На аллее Японского сада посажены более 40 деревьев розовой сакуры сорта Канзан и более 50 деревьев белой сакуры сорта Сомей Ёшино - все привезены из Японии. Символическое значение растения заключается в быстротечности, мимолетности человеческой жизни, которая проходит так же быстро, как и дни цветения нежных цветков.

В течение апреля в Японском саду гости смогут насладиться спокойной и умиротворяющей атмосферой под цветущей сакурой. По выходным будут проходить пикники с программой: обучение японской каллиграфии Сёдо, тематические мастер-классы, выступление мультиинструменталиста Сергея Гасанова - известного мастера профессиональной устной традиции музыкальной культуры Востока, перформанс от театра танца “Экзордиум” и запуск фонариков на воду. Кульминацией Фестиваля станет 19 апреля, когда состоится Праздник Сакуры. В этот день гости Японского сада увидят шоу барабанов KamiTaiko, спектакль “Ёкай” и “Унесённые призраками” от уличного театра “Небесные бродяги”, погружающий в мир живых легенд Азии и волшебных историй, и смогут примерить на себя кимоно в дополненной реальности.

В этом году традиционный формат Фестиваля Цветущей сакуры обновился: курорт Мрия решил продлить мероприятие на месяц, сохраняя традиции Японии, откуда пришел праздник. Событие стало магнитом для людей со всех уголков страны, мечтающих своими глазами увидеть волшебные аллеи, усыпанные цветами сакуры.

На майские праздники, с 28 апреля по 9 мая, курорт “Мрия” ждет гостей со всей России на знаменитые “Крымские каникулы”

Это 12 тематических дней, вдохновленных многогранностью полуострова будут посвящены музыке, путешествиям, культуре, искусству, истории, спорту, гастрономии.

Японский сад - культурный проект с восточной философией на крымском мировом курорте премиум-класса Мрия, который является драйвером развития индустрии гостеприимства в России. Проект создал ландшафтный архитектор и хранитель императорских садов в Киото Широ Накане. Пейзаж сада сформирован растениями, камнями и архитектурными объектами, привезенными из Японии. Ключевыми объектами Японского сада являются классические онсэны, чайный домик, храм медитации Дзен До, сад камней, Зеркальный пруд с парящими камнями и карпами. Японский сад стал лауреатом международной премии Muse Hotel Awards 2020 в номинации World Class Theme Park Resort 2020.

https://mriyaresort.com/