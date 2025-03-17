Самую высокую зарплату в Нижегородской области в 2024 году получали ученые

В 2024 году отраслью с наивысшей средней зарплатой в Нижегородской области стала «Наука». Средний доход в этой сфере составил 101 тыс. руб., подсчитали аналитики «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За год регион опустился с 33-го на 39-е место в рейтинге субъектов РФ по зарплатам в отраслях. Сфера деятельности осталась той же, а доход вырос: в 2023 году нижегородские ученые получали в среднем 88 тыс. руб.

Первую строчку рейтинга по итогам прошлого года заняла Сахалинская область, где отраслью с самыми высокими зарплатами стала добыча нефти и газа (в среднем 317 тыс. руб.). На втором месте расположилась Москва (финансовые услуги, 302 тыс. руб.), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа, 244 тыс. руб.). В конце рейтинга оказались Калмыкия, Ингушетия и Чечня, наибольшая зарплата там у госслужащих.

Среди 85 проанализированных регионов в 27 самые высокие доходы зафиксированы в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. На втором месте — IT и связь, на третьем — госслужба.

Елена Ковалева