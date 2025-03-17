ЕС ввел санкции против военнослужащих Руанды за ситуацию в ДРК

Министры иностранных дел Евросоюза согласовали санкции против девяти физических лиц, которые считаются ответственными за конфликт в приграничных районах Демократической республики Конго (ДРК). В список внесены в том числе трое военнослужащих Руанды, лидер «Движения М23» Бертран Бисимва и причастные к группировке лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arlette Bashizi / File Photo / Reuters Фото: Arlette Bashizi / File Photo / Reuters

Санкции введены в отношении командующего силами спецназначения Сил обороны Руанды (RDF), командующие 2-й и 3-й дивизией RDF. «Присутствие RDF является нарушением территориальной целостности ДРК и поддерживает вооруженный конфликт, нестабильность и небезопасность в регионе. Оно также несет ответственность за серьезные нарушения прав человека»,— говорится в обосновании санкций в официальном журнале ЕС.

«Движение М23», состоящее в основном из этнических тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад. За три последние года они заняли часть провинции Северное Киву, а в январе расширила наступление, захватив два административных центра — Гому и Букаву. По оценкам ООН, боевиков М23 поддерживают как минимум 4 тыс. руандийских военных. Руандийские власти выражали сожаление из-за ухудшения ситуации в ДРК, но возложили вину на Киншасу.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В Конго час от часу не легче».

Лусине Баласян