В Сочи из-за сильных дождей ожидается паводок

В течение суток 18 марта в Сочи и Сириусе прогнозируется дождь, в предгорной и горной зоне курорта местами сильный. Вероятна гроза. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«18 марта 2025 года на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный, ночью и утром порывы местами могут достигать 15-18 м/с. Утром и днем во вторник ожидается волнение моря 3 балла, высота волн может составить 0,8-1,2 метра»,— говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

В связи с ожидающимися сильными осадками и активным таянием снега в горах, на реках и малых водотоках вероятен паводок. В Краснополянском поселковом округе — местами с достижением неблагоприятных отметок.

Ситуацию отслеживает городской оперативный штаб. Жителям Сочи и туристам рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи водоемов, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Игорь Ремизов