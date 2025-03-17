Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во Владикавказе после пожара в промзоне нашли тело мужчины

Во Владикавказе при тушении сухостоя нашли тело мужчины. Огонь охватил часть пустыря с недостроем и на его тушение понадобилось около получаса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания.

Фото: МЧС РФ по РСО – Алания

Фото: МЧС РФ по РСО – Алания

Пожар произошел рядом с заводом «Дарьял». Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Причина смерти и личность погибшего устанавливаются следственными органами.

К ликвидации последствий возгорания от ведомства привлекались 7 специалистов и 2 единицы техники.

Николай Аксенов

Новости компаний Все