В Башкирии на награды потратят до 14 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» ( (подчиняется Управлению делами главы Башкирии) изготовителя наградных комплектов, следует из материалов портала госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 14 млн руб., товар оплатят из республиканского бюджета. Итоги аукциона подведут 27 марта.

Как следует из технического задания, изготавливать и доставлять заказчику необходимо 18 комплектов, в числе которых ордена Салавата Юлаева, Дружбы народов, генерала Шаймуратова, Григория Аксакова и «За заслуги перед Республикой Башкортостан», почетные знаки, медали Шаймуратова, «Материнская слава», «Родительская доблесть», «За трудовую доблесть», нагрудные знаки «За борьбу с COVID-19», «Доброволец волонтер» и другие. Награды необходимо поставлять вместе с удостоверениями к ним.

Стоимость самого дешевого комплекта — «За борьбу с COVID-19» — 1,2 тыс. руб., самого дорогого — ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» — 26,2 тыс. руб.

Поставлять награды необходимо по заявкам заказчика в течение 15 дней. Контракт будет действовать до 25 декабря.

Наталья Балыкова