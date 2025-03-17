Рынок рублевых сбережений россиян в феврале вырос на 2%

По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в феврале показал рост на 2,1%, прибавив более 1 трлн руб. и достиг 54,2 трлн руб. Для сравнения, в феврале прошлого года рост рынка составил 1,1 трлн руб., а в январе 2025 года рынок показал сезонное снижение на 475 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, "время вкладчика" продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению ДКП, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления. Чтобы в конце года получить неплохой пассивный доход, сейчас еще можно зафиксировать ставку свыше 20%»,– прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.

ВТБ прогнозирует, что по итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн руб., а по итогам всего года превысит 68 трлн. По оценке аналитиков банка, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн руб. процентного дохода. Большую часть в структуре сбережений россиян занимают вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.