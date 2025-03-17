Кремль вступился за журналиста, задавшего вопрос о Бандере главе МИД Израиля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Тель-Авив отменить запрет на участие в мероприятиях МИД Израиля журналиста «Известий» Никите Кулюхину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кулюхин

Фото: @nickkolyohin Никита Кулюхин

Фото: @nickkolyohin

«Если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей пересмотреть это решение»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Представитель Кремля отметил, что в каждой стране свои правила проведения пресс-конференций и других мероприятий. «Мы знаем также, что журналист является не только журналистом "Известий", но также журналистом ряда местных СМИ. Поэтому там нужно уточнить, какие действуют нормы и правила»,— пояснил господин Песков.

Дмитрий Песков добавил, что если запрет «связан только с содержанием вопроса», то Кремлю бы «больше импонировало отсутствие каких-либо ограничений».

4 марта в Израиле прошла пресс-конференция министра иностранных дел Гидеона Саара для иностранных СМИ. На ней Никита Кулюхин спросил, почему господин Саар не осуждает переименование улиц и городов Украины в честь нацистских военных преступников, в том числе Степана Бандеры. Глава министерства заявил, что не знал об этом. 17 марта стало известно, что господину Кулюхину запретили посещать любые мероприятия МИД Израиля, сославшись на то, что тот не является «иностранным» журналистом, так как, в том числе, работает на израильские СМИ.