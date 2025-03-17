МИД Израиля ограничил работу журналиста из России за вопрос о Бандере

МИД Израиля запретил журналисту «Известий» Никите Кулюхину присутствовать на пресс-конференциях министра иностранных дел страны Гидеона Саара из-за вопроса, связанного со Степаном Бандерой, сообщает журнал The Seventh Eye.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @nick.kulyohin Фото: @nick.kulyohin

4 марта в Израиле прошла пресс-конференция Саара для иностранных СМИ. На ней господин Кулюхин, представившись «внештатным журналистом», спросил, почему Саар не осуждает переименование улиц и городов Украины в честь нацистских военных преступников, в том числе Степана Бандеры. Глава министерства заявил, что не знал об этом. «Я не знаю, о чем идет речь, мы разберемся и, если необходимо, опубликуем осуждение»,— ответил министр.

На следующий день ситуацию прокомментировала глава департамента информации и печати МИД Мария Захарова. «Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — написала в своем Telegram-канале госпожа Захарова.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду коммунистического режима и его символики. В 2022 году Минкульт Украины создал специальный Совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации.