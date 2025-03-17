Британские парламентарии работают в «условиях грозящего огненного ада»

За последние десять лет в Вестминстерском дворце в Лондоне, где размещается британский парламент, произошло 44 пожара. И за это же время более тысячи раз в конструкциях здания обнаруживали запрещенный к использованию асбест. Такие данные приводятся в ответе парламента на запрос члена палаты лордов Питера Хейна. Как отмечает газета The Guardian, лорд Хейн требует скорейшего ремонта и реставрации пожароопасного здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Комментируя эти данные, лорд Хейн заявил: «Наряду с систематическими пожарами (44 за последние десять лет), которые могут вспыхнуть в любой момент и сжечь парламент, весь Вестминстерский дворец напичкан асбестом». По его словам, наличие асбеста — «реальная и непосредственная опасность для членов парламента, лордов, персонала и посетителей». «Этот легендарный объект мирового наследия должен быть очищен, обновлен и восстановлен как можно скорее… А то мы работаем в условиях грозящего огненного ада, как в соборе Парижской Богоматери, осложненного смертельной опасностью от асбеста»,— заявил он.

Планы реконструкции дворца представят в текущем году. Один из трех вариантов предусматривает переезд парламента в другие здания на время ремонта. Переезд оценивают в £7–13 млрд.

Алена Миклашевская