Медклиника в Златоусте удалила информацию о выводе из запоя на дому

Златоустовская наркологическая клиника «Урал медикал групп» удалила с официального сайта информацию об оказании медицинских услуг с выездом на дом. Такие образом компания исполнила выданное в феврале предупреждение УФАС России по Челябинской области, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Сотрудники УФАС обнаружили в действиях клиники признаки нарушения закона «О защите конкуренции». На сайте организации большая часть информации касалась вопросов оказания медуслуг по психиатрии-наркологии с выездом специалистов на дом для «вывода из запоя» и «лечения зависимости». При этом у клиники отсутствует лицензия на оказание скорой специализированной медицинской помощи вне организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами. Соответственно законных оснований для оказания таких услуг у организации нет, а сведения на сайте были ложными и вводили граждан в заблуждение.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», аналогичное нарушение Закона о защите конкуренции Челябинское УФАС выявило в действиях челябинского ООО «Независимость».