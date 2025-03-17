В Самарской области вынесен приговор продавцу водки, от которой погибли двое
Кошкинским районным судом осужден житель Елховского района. Он обвинялся в сбыте продукции, повлекшей смерть двух лиц, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, в мае 2023 года гражданин продал не соответствующую стандартам безопасности водку, изготовленную на основе метанола, что привело к смерти двух человек от отравления.
В ходе проведения обыска по месту жительства продавца водки полицейские обнаружили незаконно приобретенную им мелкокалиберную винтовку.
Суд назначил гражданину наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.