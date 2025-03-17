Волго-Вятский банк Сбербанка: интерес жителей к монетам из драгоценных металлов вырос в 3,5 раза

В прошлом году клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка вложили более 2,2 трлн руб. в инвестиционные и памятные монеты. Это в 3,5 раза превысило показатели предыдущего года, что подтверждает растущую популярность таких инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В лидерах по объему денежных средств, вложенных в монеты из драгметаллов – Республика Татарстан, Пермский край и Нижегородская область. При этом интерес к такого рода вложениям по сравнению с предыдущим годом больше всего вырос в Кировской области – в 7 раз, в Пермском крае – более чем в 5 раз и в Чувашской республике – в 4,5 раза.

«Мы отмечаем значительный рост интереса к инвестициям в монеты из драгоценных металлов. В прошлом году наши клиенты приобрели полтонны монет, что в два раза больше, чем годом ранее. Такой тренд отражает стремление диверсифицировать свои вложения, а это хороший финансовый актив для долгосрочных накоплений. При этом мы отмечаем, что для некоторых покупка монет из драгоценных металлов, это не только выгодный инвестиционный актив, но и предмет коллекционирования. В прошлом году большим спросом пользовались монеты, приуроченные к 1000-летнему юбилею Суздаля и 650-летию Кирова»,– сказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Среди инвестиционных монет самой популярной монетой стала золотая монета «Победоносец». Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка приобрели 19 тыс. таких монет, инвестировав в них почти 1,5 млрд руб. На втором месте по популярности – золотой «Червонец». Также клиенты часто покупали монеты «Талисман Мишка» и «Талисман Леопард», посвященные XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи.