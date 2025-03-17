Замгубернатора Ростовской области Лилию Федотову уволили

Бывшая заместитель губернатора Ростовской области и министр финансов Лилия Федотова освобождена от должности после окончания срока действия контракта. Об этом сообщил заместитель министра информационной политики региона Сергей Тюрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В то же время, другой заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, также подозреваемый в превышении полномочий, продолжает занимать свою должность.

«Ъ-Ростов» сообщал, что Лилия Федотова подозревается в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона. Следственный комитет России сообщает, что в 2020 году она необоснованно привлекла кредиты на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых, когда были доступны более выгодные варианты финансирования. Ущерб для бюджета оценивается в 1,9 млрд руб.

Николай Аксенов