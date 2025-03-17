Замгубернатора Ростовской области Лилию Федотову уволили
Бывшая заместитель губернатора Ростовской области и министр финансов Лилия Федотова освобождена от должности после окончания срока действия контракта. Об этом сообщил заместитель министра информационной политики региона Сергей Тюрин.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
В то же время, другой заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, также подозреваемый в превышении полномочий, продолжает занимать свою должность.
«Ъ-Ростов» сообщал, что Лилия Федотова подозревается в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона. Следственный комитет России сообщает, что в 2020 году она необоснованно привлекла кредиты на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых, когда были доступны более выгодные варианты финансирования. Ущерб для бюджета оценивается в 1,9 млрд руб.