Брюссель пообещал принять ответные меры в отношении Руанды и ее дипломатов

Власти Бельгии намерены принять меры в ответ на решение Руанды разорвать отношения и выслать всех бельгийских дипломатов из страны. Об этом в сегодня, 17 марта, сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. Он предупредил, что временный поверенный в делах Руанды будет вызван в МИД Бельгии, руандийские дипломаты будут объявлены персонами нон грата, а двусторонние межправительственные соглашения будут денонсированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Прево

Фото: Virginia Mayo / AP Максим Прево

Фото: Virginia Mayo / AP

«Бельгия сожалеет о решении Руанды разорвать дипломатические отношения с Бельгией и объявить бельгийских дипломатов персонами нон грата»,— написал Максим Прево в соцсети X. «Это несоразмерное решение демонстрирует, что когда у нас с Руандой возникают разногласия, то она предпочитает не вести диалог»,— отметил он.

Ранее сегодня, 17 марта, МИД Руанды опубликовал официальное сообщение, в котором сообщил о решении разорвать дипотношения с Брюсселем и выслать всех бельгийских дипломатов из страны.

В руандийском внешнеполитическом ведомстве объяснили действия отстаиванием национальных интересов. По мнению властей, бельгийское правительство предпринимает усилия для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и регионе в контексте обострения в отношениях Руанды и ДРК.

Подробнее о ситуации в ДРК — в материале «Ъ» «В Конго час от часу не легче».

Анастасия Домбицкая