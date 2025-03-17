Брюссель пообещал принять ответные меры в отношении Руанды и ее дипломатов
Власти Бельгии намерены принять меры в ответ на решение Руанды разорвать отношения и выслать всех бельгийских дипломатов из страны. Об этом в сегодня, 17 марта, сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. Он предупредил, что временный поверенный в делах Руанды будет вызван в МИД Бельгии, руандийские дипломаты будут объявлены персонами нон грата, а двусторонние межправительственные соглашения будут денонсированы.
Максим Прево
Фото: Virginia Mayo / AP
«Бельгия сожалеет о решении Руанды разорвать дипломатические отношения с Бельгией и объявить бельгийских дипломатов персонами нон грата»,— написал Максим Прево в соцсети X. «Это несоразмерное решение демонстрирует, что когда у нас с Руандой возникают разногласия, то она предпочитает не вести диалог»,— отметил он.
Ранее сегодня, 17 марта, МИД Руанды опубликовал официальное сообщение, в котором сообщил о решении разорвать дипотношения с Брюсселем и выслать всех бельгийских дипломатов из страны.
В руандийском внешнеполитическом ведомстве объяснили действия отстаиванием национальных интересов. По мнению властей, бельгийское правительство предпринимает усилия для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и регионе в контексте обострения в отношениях Руанды и ДРК.
Подробнее о ситуации в ДРК — в материале «Ъ» «В Конго час от часу не легче».