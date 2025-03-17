В Ульяновской области реорганизуют правительство

Структуру правительства Ульяновской области планируется реорганизовать в 2025 году. Работу проведут в два этапа. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Должность министра по вопросам безопасности будет повышена до заместителя председателя правительства. На нее будет переназначен Геннадий Неробеев»,— говорится в сообщении.

Также председатель правительства Геннадий Спирчагов займется координацией деятельности контрольного управления администрации губернатора. А полномочия Агентства по туризму передадут в министерство искусства и культурной политики.

Второй этап реорганизации правительства Ульяновской области продлится до 1 сентября 2025 года. В рамках нее полномочия по цифровизации будут переданы министерству имущественных отношений и архитектуры. При этом название ведомства сменится и его возглавит Олег Ягфаров.

В числе прочего полномочия в сфере использования и охраны недр и лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации черного металлолома, цветмета будут переданы из министерства природных ресурсов и экологии в министерство промышленности, инвестиций и науки.

Георгий Портнов