Водителя питбайка госпитализировали после ДТП с грузовиком в Ижевске
Водителя питбайка увезли в больницу после дорожной аварии на Воткинском шоссе в Ижевске, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло 15 марта.
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Местный житель, не имея соответствующей категории прав и не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, управляемым 48-летним водителем.
В результате ДТП водитель питбайка получил травмы и был госпитализирован. На него составлены административные материалы за управление мототехникой без необходимых прав. Питбайк поместили на спецстоянку.