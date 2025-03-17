Власти Ставрополья выплатят пострадавшему от укуса собак ребенку 30 тысяч рублей

Прокуратура Благодарненского района провела проверку после нападения бездомной собаки на 13-летнего ребенка в сентябре 2024 года. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал администрацию округа выплатить компенсацию в размере 30 тыс. руб, сообщили в районной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Инцидент произошел во время прогулки мальчика около дома в городе Благодарном, где он получил множественные укусы и был госпитализирован.

Проверка показала, что муниципалитет не выполняет свои обязанности по отлову безнадзорных животных. Прокурор подал иск в суд с требованием возместить моральный вред ребенку. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Николай Аксенов