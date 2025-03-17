«Что-то совсем грустно стало в последнее время»

Процедура электронного предварительного голосования (ЭПГ) по выдвижению кандидатов в депутаты горсовета Новосибирска от «Единой России» преподнесла первый сюрприз. В праймериз примет участие Андрей Щукин, до недавнего времени возглавлявший региональное отделение «Коммунистов России». Свое решение политик объяснил предложением, «от которого глупо отказываться» в условиях «бесперспективности» комроссов в регионе. Смена политической ориентации у претендентов на депутатские мандаты в Новосибирской области ближе к выборам становится привычным делом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Щукин решил завершить комроссовский этап своей политической карьеры

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Андрей Щукин решил завершить комроссовский этап своей политической карьеры

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Андрей Щукин примет участие в ЭПГ «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов партии для участия в сентябрьских выборах депутатов горсовета Новосибирска, следует из данных сайта праймериз. Политик намерен побороться за статус кандидата в округе №17, который сегодня в муниципальном парламенте представляет независимый депутат Леонид Рыбин.

В сентябре 2025 года пройдут выборы 76 депутатов заксобрания Новосибирской области и 50 депутатов горсовета Новосибирска. Процедура подачи заявлений для участия в ЭПГ ЕР стартовала 5 марта и продлится по 24 апреля. К началу дня 17 марта на сайте ЭПГ были размещены данные о 40 участниках праймериз в Новосибирской области.

На сайте «Коммунистов России» господин Щукин до сих пор указан в качестве первого секретаря обкома партии. На этот пост он был избран после переезда в Новосибирскую область в 2022 году. Ранее уроженец Алтайского края являлся членом ЕР. Он избирался в заксобрание этого региона, в 2017–2018 годах занимал пост вице-премьера (тогда краем руководил губернатор Александр Карлин). В феврале этого года Андрей Щукин говорил «Ъ-Сибирь» о планах комроссов на предстоящих выборах новосибирского заксобрания.

«Иногда делают предложения, от которых глупо отказываться. Поэтому решил вернуться в партию власти, в которой оказался ненужным несколько лет назад в Алтайском крае»,— объяснил «Ъ-Сибирь» смену вех Андрей Щукин, добавив, что получил статус сторонника ЕР.

Политик не стал уточнять, от кого именно поступило предложение.

По словам господина Щукина, ЕР для него «более интересный проект». «Что-то совсем грустно стало в последнее время, так как там есть определенные нюансы, и бесперспективность данной политической структуры меня подвигла на такое решение»,— высказал он свое мнение о состоянии новосибирского РО «Коммунистов России».

Итоги последних избирательных кампаний с участием комроссов в Новосибирской области не опровергают мнение об их бесперспективности: в 2023 году Андрей Щукин не смог собрать необходимое число подписей для участия в губернаторских выборах, а на довыборах в горсовет два кандидата от партии в двух округах набрали в сумме 47 голосов.

В пресс-службе «Коммунистов России» на вопрос «Ъ-Сибирь» о ситуации в новосибирском реготделении до конца дня не ответили. В пресс-службе РО ЕР не уточнили, когда Андрей Щукин стал сторонником партии, сославшись на то, что «эта информация относится к персональным данным». По мнению новосибирского политолога Владимира Леонтьева, «Коммунистам России» в Новосибирской области так и не удалось стать значимым участником избирательного процесса. Он связал это с «устойчивостью» позиций КПРФ в регионе и недоработкой самих комроссов. По данным «Ъ-Сибирь», РО «Коммунистов России» вновь возглавил Александр Липаткин. Он руководил отделением до избрания первым секретарем обкома Андрея Щукина.

Смена политической ориентации все чаще встречается у новосибирских политиков по мере приближения выборов. Как писал «Ъ-Сибирь», новое руководство РО ЛДПР исключило из партии всех членов фракции в заксобрании, обвинив их в «предательстве». Зато пост руководителя аппарата РО ЛДПР по взаимодействию с органами государственной власти заняла директор Новосибирской государственной филармонии Анна Терешкова. Ранее она возглавляла областное отделение партии «Правое дело» и региональный штаб кандидата в президенты РФ Михаила Прохорова, а затем работала заместителем мэра-коммуниста Новосибирска Анатолия Локотя.

Член фракции Партии пенсионеров в заксобрании Андрей Пак принял решение участвовать в выборах в заксобрание в составе списка кандидатов партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В свою очередь, РО «Новых людей» пополнило свои ряды членами внепартийного объединения «Лига эффективности» (депутат заксобрания и трое депутатов горсовета).

Владимира Леонтьева это явление не удивляет. По его наблюдениям, подобные перестановки типичны для периода перед кампаниями и подтверждают тот факт, что «выборы — это живой организм».

Валерий Лавский