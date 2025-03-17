«НовосибСтройПроект» займется благоустройством сквера за 195 млн рублей

ООО «НовосибСтройПроект» благоустроит сквер им. Бугакова в центральной части Новосибирска за 195 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Как писал «Ъ-Сибирь», госзакупка была объявлена в конце февраля. Максимальный размер контракта составлял 205,4 млн руб. Благоустройство должно быть завершено к 31 октября 2025 года. Оно предполагает создание зон для активного и спокойного отдыха. Согласно протоколу подведения итогов, заявка победителя была единственной.

Аукцион на право выполнить первую очередь благоустройства сквера у памятника Александру Демакову в Академгородке не вызвал интереса у потенциальных подрядчиков. Ни одной заявки на лот с начальной суммой контракта 181,5 млн руб. подано не было.

Валерий Лавский