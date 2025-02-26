В Новосибирске объявлен тендер на благоустройство сквера им. Бугакова

Мэрия Новосибирска объявила тендер на благоустройство сквера им. Ю.Ф. Бугакова. Стоимость контракта составила 205,4 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 марта, указывается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Работы должны быть выполнены в семь этапов. Срок исполнения первого установлен до 30 апреля, финальный — до 31 декабря 2025-го.

Подрядчику предстоит оборудовать скейт-парк, велодорожки, детские площадки, лужайки для пикников, кинотеатр под открытым небом, зону выгула собак и прогулочные аллеи. Зимой должны работать каток и пункт проката инвентаря. Площадь проектируемого сквера составит 3,69 га.

Александра Стрелкова