В Сочинском нацпарке горит 10 га лесной подстилки
На территории Сочинского национального парка загорелась лесная подстилка на площади 10 га. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нацпарка, сейчас оперативные службы работают на месте происшествия.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Возгорание лесной подстилки на площади 10 га в Дагомысском лесничестве ликвидируют сотрудники нацпарка и МЧС России»,— приводит агентство слова представителя пресс-службы.
За последние четыре дня на территории национального парка произошло пять низовых пожаров. Их общая площадь составила 35 га.
«Ъ-Сочи» писал, что в Сочинском нацпарке на горе Кума в районе села Пластунка в Верхне-Сочинском участковом лесничестве днем 16 марта потушили пожар площадью 18 га. В работе задействовали порядка 30 единиц специальной техники.