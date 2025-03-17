В Сочинском нацпарке горит 10 га лесной подстилки

На территории Сочинского национального парка загорелась лесная подстилка на площади 10 га. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нацпарка, сейчас оперативные службы работают на месте происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Возгорание лесной подстилки на площади 10 га в Дагомысском лесничестве ликвидируют сотрудники нацпарка и МЧС России»,— приводит агентство слова представителя пресс-службы.

За последние четыре дня на территории национального парка произошло пять низовых пожаров. Их общая площадь составила 35 га.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочинском нацпарке на горе Кума в районе села Пластунка в Верхне-Сочинском участковом лесничестве днем 16 марта потушили пожар площадью 18 га. В работе задействовали порядка 30 единиц специальной техники.

Мария Удовик