Руанда разрывает дипотношения с Бельгией и высылает всех бельгийских дипломатов

Власти Руанды уведомили правительство Бельгии о решении разорвать дипломатические отношения с европейской страной. Об этом в понедельник сообщило руандийское министерство иностранных дел. Оно предписало всем бельгийским дипломатам покинуть страну в течение 48 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Akena / Reuters Фото: James Akena / Reuters

«Правительство Руанды сегодня уведомило правительство Бельгии о своем решении разорвать дипломатические отношения, которое вступает в силу немедленно»,— говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте МИД Руанды.

«Все бельгийские дипломаты в Руанде должны покинуть страну в течение 48 часов,— утверждается в заявлении.— В соответствии с Венской конвенцией Руанда обеспечит защиту помещений, имущества и архивов бельгийской дипломатической миссии в Кигали».

Решение было принято после анализа факторов, связанных с попытками Бельгии «сохранить свои неоколониальные иллюзии», поясняется в тексте документа. «Бельгия последовательно подрывала позиции Руанды как задолго до, так и во время продолжающегося конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК), в котором Бельгия играет важную историческую роль, особенно в действиях против Руанды»,— уточняется в сообщении. С позиции руандийских властей, бельгийские власти и сегодня продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в стране и регионе.

Подробнее об обострении в ДРК — в материале «Ъ» «В Конго час от часу не легче».

Анастасия Домбицкая