В Спасском районе Татарстана вынесен приговор по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон) в отношении трех подростков, которые совершили угон мотоцикла и автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане трое подростков осуждены за угон мотоцикла и автомобиля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане трое подростков осуждены за угон мотоцикла и автомобиля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в декабре 2024 года трое несовершеннолетних 2008, 2009 и 2010 гг. хотели сбежать в Болгар из поселка Совхоз «КИМ» для прогулки. Для этого они угнали мотоцикл, принадлежавший одному из местных жителей. Но, опасаясь привлечь внимание правоохранительных органов, они бросили транспортное средство в лесу и отправились гулять пешком.

На следующее утро, узнав о том, что их родители сообщили в полицию о пропаже, подростки решили вернуться домой. Для этого они снова воспользовались угнанным мотоциклом, но по дороге у них закончилось топливо. Добравшись до дома на попутном транспорте, один из несовершеннолетних вернулся к родителям, а двое других, испугавшись наказания, угнали автомобиль, принадлежавший другому соседу.

Попытка скрыться на автомобиле завершилась аварией: один из подростков потерял управление, и машина съехала в кювет. Полиция задержала их на месте происшествия.

По решению суда один из подростков был оштрафован на 20 тыс. руб., двое других — на 30 тыс. руб. каждый. Кроме того, родители двух подростков возместили материальный ущерб владельцу поврежденного автомобиля, выплатив компенсацию в размере более 500 тыс. руб. каждый.

Вынесенный приговор вступил в законную силу.

Артём Дергунов