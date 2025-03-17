Ученые в Антарктиде попросили помощи после угроз и домогательств от коллеги

Группа ученых из ЮАР отправила электронное письмо с просьбой спасти их, после того, как один из членов группы домогался и угрожал убить коллег, сообщает газета TheTimes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: South African National Antarctic Programme Фото: South African National Antarctic Programme

«К сожалению, его поведение достигло точки, которая удручает. Я по-прежнему боюсь за собственную безопасность и постоянно задаюсь вопросом, не стану ли я следующей жертвой»,— передает один из исследователей в письме. Имен и других данных в письме не называлось. Но газета отмечает, что ученый напал на своего руководителя.

Южноафриканская исследовательская группа находится на исследовательской станции в Антарктиде Sanae IV. Там она будет изолирована как минимум еще 10 месяцев. Издание отмечает, что из-за экстремальных погодных условий, вернуться назад раньше срока практически невозможно.

Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж заявил, что лично поговорит с командой, чтобы оценить ситуацию, передает The Times.

Всего в Антарктиде и на прилегающих островах работают 70 постоянных научно-исследовательских баз, которые представляют 29 стран со всех материков. Южноафриканская Sanae находится рядом с норвежской станцией «Тролль», индийской «Майтри» и российской «Новолазаревской».