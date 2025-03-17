В Челябинской области пограничный пункт Мариинский закрыт из-за паводка

На границе России и Казахстана в Челябинской области приостановлено движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский. Причиной стал начавшийся паводок на реке Берсаут, сообщает пресс-служба ФКУ «Росгранстрой».

Пропуск легкового и грузового транспорта через приграничный пункт пропуска в Брединском районе приостановлен с 17 марта.

Росгранстрой рекомендует использовать альтернативные маршруты следования через российско-кахастанскую границу — пункты пропуска Николаевка, Комсомольский и Бугристое, которые работают на круглосуточной основе.