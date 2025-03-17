Полицейские Новороссийска изъяли 360 литров незаконной алкогольной продукции

В Новороссийске в ходе рейдов полицейские изъяли 360 литров алкогольной продукции из незаконного оборота. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативно-профилактическое мероприятие проходило в Южном районе города. В результате рейда сотрудниками полиции выявлено и пресечено 29 административных правонарушений, а также проверено более 110 лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.

Сотрудниками отдела по вопросам миграции проверены строительные объекты, проведены профилактические беседы в садовых некоммерческих товариществах, гаражно-строительных кооперативах. Сотрудниками ГАИ составлено 20 административных протоколов за нарушения в области дорожного движения.

Алена Воробьева