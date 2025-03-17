В феврале этого года в Ставрополе предложение готовых квартир увеличилось на 5% по сравнению с январем текущего года. Особенно заметен рост в сегменте двухкомнатных (+7%), однокомнатных (+3%), трехкомнатных квартир (+3%) и студий (+1%), сообщает пресс-служба платформы «Авито Недвижимость»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра в Ставрополе составила 107 тыс. руб., что ниже среднего показателя по России (134 тыс. руб.). Наибольшие цены зафиксированы в Москве — 422 тыс. руб. за квадратный метр, Сочи — 295 тыс. руб. и Санкт-Петербурге — 220 тыс. руб.

«Наблюдается снижение интереса к покупке вторичного жилья в феврале 2025 года. По его прогнозам, эта тенденция может сохраниться весной текущего года из-за стабильности ипотечных ставок, что не способствует росту спроса на недвижимость»,— рассказал Сергей Еремкин управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Николай Аксенов