Электричка насмерть сбила жительницу Ленобласти под Киришами

Около одиннадцати часов вечера 26 февраля на перегоне Андреево – Блок электричка, следовавшая из Волховстроя в Будогощь, сбила 60-летнюю жительницу Ленобласти, переходившую пути в неположенном месте, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Удар пришелся по касательной, женщину задело передней ступенькой, расположенной в носовой части локомотива. Травмы оказались смертельными. Задержка электропоезда составила 24 минуты.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 23 февраля на станции Горы электричка сообщением «Мга – Обухово» сбила 35-летнего местного жителя. Пешехода также задело по касательной. Он оказался в больнице.

Андрей Маркелов