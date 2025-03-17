Житель Татарстана обвиняется в нарушении безопасности при строительстве

Следственный комитет России по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении машиниста крана-манипулятора. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, инцидент произошел 26 ноября 2024 года в Казани на Горьковском шоссе, где велись работы по строительству тоннеля в дорожной насыпи. Обвиняемый, проигнорировав установленные правила безопасности и отсутствие необходимого сопровождения (стропальщика и прораба), самостоятельно поднял стрелу крана для удобства погрузки.

При этом он не проверил, находится ли кто-либо в кузове, а также не ослабил трос. В результате произошел обрыв троса, и оторвавшийся крюк упал на рабочего, находившегося в кузове. Пострадавший потерял равновесие, ударился головой о борт и получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Артём Дергунов