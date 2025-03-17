В Сосновском районе из-за паводка закрыли мост в поселок Ужевка

Утром 17 марта закрыли мост через реку Зюзелга, ведущий к поселку Ужевка, в Рощинском сельском поселении Сосновского района. Причиной стал паводок, спровоцированный таянием снегов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Переход через мост может представлять опасность, так как уровень воды высокий и продолжает расти, отметили в администрации. Объект будет закрыт до окончания паводка.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 17 марта также остановили движение на четырех участках дорог из-за разлива рек в Троицком, Брединском и Нагайбакском районах. Администрация последнего муниципалитета ввела режим повышенной готовности из-за весеннего половодья. В районе уже зафиксировано подтопление домовладений и размывание Ольгинской плотины.

Виталина Ярховска