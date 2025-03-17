Стоимость продуктов в Прикамье увеличилась за месяц на 1,7%

В феврале 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,3%. Опережающими темпами дорожали продукты питания — в целом стоимость продуктов выросла за месяц на 1,7%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В феврале выросли цены на хлеб (на 3,1–6,7%), мясо (на 1,4–5,5%), мясные полуфабрикаты (на 3,5%), мороженую рыбу (на 3,5–4,9%), рыбные консервы (на 2,0%), молоко (на 2,8%), творог (на 1,9%), сыры (на 1,6%), кофе (на 5,6%), чай (на 3,6%), муку (на 2,7%), сахар (на 1,6%).

Цены на непродовольственные товары поднялись в среднем на 0,6%. Отдельные виды детской, женской и мужской одежды и обуви, трикотажных изделий, печатных изданий, товаров галантереи подорожали на 0,1–4,7%. Цены на мебель увеличились в среднем на 0,6%. На 0,3–0,9% выросли цены на дизельное топливо и автомобильный бензин.

В сфере оказания бытовых услуг зафиксирован рост цен на услуги парикмахерских (на 1,8%) и фотоателье (на 3,9%), а также более чем на 10% — в сфере ритуальных услуг (на 12,7%).

Подорожал проезд в поездах дальнего следования (на 11,1%), медицинские (на 5,3%) и экскурсионные услуги (на 4,6%), услуги телевещания (на 2,3%), ветеринарные (на 2,2%), услуги банков (на 1,7%) и почтовой связи (на 1,4%).