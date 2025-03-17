Песков отказался комментировать слова Лукашенко про звонки Путину с Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о звонках «некоторых» людей с Украины Владимиру Путину. Господин Лукашенко не называл имен и уточнял, что это непубличная информация.

«Мне нечего сообщить вам по этой теме»,— cказал Дмитрий Песков журналистам.

В интервью «России-1» Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин «разговаривал с ними (с украинцами.— ''Ъ'')», «они ему звонили, рассказывали». При этом белорусский президент подчеркнул, что контакты носили непубличный характер, а сам он не имеет полномочий для раскрытия подробностей их разговора.

Лусине Баласян