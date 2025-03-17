В Марий Эл мужчина получил почти 3 года тюрьмы за хранение наркотиков
Жителя Волжска приговорили к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы за приобретение и хранение запрещенных веществ. Об этом сообщает прокуратура Марий Эл.
В Марий Эл мужчина получил почти 3 года тюрьмы за хранение наркотиков
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По материалам дела, в ноябре 2024 мужчина, ранее уже имевший судимость, приобрел наркотик в крупном размере для личного потребления.
Во время обыска в его квартире было изъято почти 2 кг запрещенного вещества. Вину мужчина признал полностью.