В Ростове курьеры зарабатывают больше, чем квалифицированные специалисты

В марте зарплатные предложения для доставщиков еды и продуктов оказались выше на 19%, чем для специалистов ВУЗовским дипломом и на 38% больше для сотрудников, имеющих средне-специальное и базовое образование, сообщает сервис SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По результатам исследования, средняя зарплата курьера в Ростовской области составляет 80 тыс.руб. В других российских регионах она несколько выше: в Санкт-Петербурге разносчику продуктов готовы платить 105 тыс. руб., в Екатеринбурге – 90 тыс. руб., в Казани, Краснодаре и Новосибирске – 85 тыс. руб. в месяц.

Представители сервиса так же отметили, что сфера курьерской доставки в марте вошла в топ-10 отраслей с наибольшим спросом на персонал, а число предложений от работодателей за двенадцать месяцев увеличилось на 7%.

Такой перекос произошёл из-за некорректной настройки «налоговой системы». Большинство курьеров работают как самозанятые, а значит наниматель платит зарплату с минимальным расчётомналоговых вычетов,— утверждают аналитики.

Валентина Любашенко