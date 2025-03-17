Владимир Владимиров предложил продлить майские праздники
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о начале народного голосования по вопросу включения 30 апреля в число выходных дней. Это предложение было озвучено на сайте Ставрополя.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Также сообщается, что следующий год предлагается сделать выходным днем после праздника Радоницы.
На выбор даются следующие варианты: «нерабочий день», «нерабочий день в образовательных организациях», «ничего не менять, пусть остается рабочим днем»
Жители региона могут высказать свое мнение через Telegram-канал главы края до 23 марта.