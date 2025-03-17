В Самаре обрушился потолок общежития из-за протекающей крыши

Обрушение потолка произошло в общежитии в Самаре в минувшее воскресенье, 16 марта. Происшествие случилось на проспекте Кирова, 229. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Потолок был поврежден на площади 12070 см. По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что у дома протекает крыша.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Жильцам общежития предложили поселиться в пунктах временного размещения, но они отказались.

Здание обслуживает ООО УК «Кировская». Чиновники утверждают, что управляющая компания уже отремонтировала крышу общежития.

Георгий Портнов