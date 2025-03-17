В октябре — декабре 2024 года в банках Татарстана выявили 32 поддельные банкноты. Это меньше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За IV квартал 2024 года в банках Татарстана обнаружили 32 фальшивые банкноты

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ За IV квартал 2024 года в банках Татарстана обнаружили 32 фальшивые банкноты

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее число фальшивок приходится на купюры достоинством 5 тыс. руб. (20 штук). Также обнаружены:

9 поддельных банкнот номиналом 1000 руб.;

по одной купюре номиналом 500 и 1000 руб.;

одна фальшивая монета достоинством 5 руб.

В пресс-службе также отмечают, что в республику постепенно поступают обновленные пятитысячные банкноты.

«Этим могут пользоваться мошенники. Они могут предлагать гражданам обменять привычные банкноты на новые или проверить подлинность наличных денег. Для проверки могут предложить установить мобильное приложение по ссылке, которую они направляют. Установив такое приложение, человек дает мошенникам полный доступ к своему устройству с банковскими и другими сервисами», — говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года сообщалось, что в банках региона обнаружили также 32 поддельные банкноты.

Артём Дергунов