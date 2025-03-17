Главу ульяновской компании подозревают в контрабанде авиационного оборудования

УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой по Ульяновской области Самарской таможни пресечена противоправная деятельность гендиректора одной из компании Ульяновска, причастного к контрабанде авиационного оборудования и запчастей, которые могут быть использовано при создании вооружения и военной техники, сообщило в понедельник управление ФСБ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что данная компания заключила несколько международных контрактов на поставку в одну из стран СНГ авиационных запчастей, а именно тормозных дисков, авиационных генераторов, двигателей и шин, а также турбогенераторных установок. Впоследствии, как показало следствие, эти товары экспортировались за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Конго.

По словам официального представителя УФСБ Анны Пшеничной, в результате противоправных действий гендиректора «было незаконно вывезено более 280 единиц товаров на общую сумму свыше 8 млн руб.». Возбуждено уголовное дело о контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники (ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.).

Какая конкретно компания переправляла оборудование за рубеж, в УФСБ не раскрывают.

В УФСБ «Ъ-Волга» пояснили, что «после производства неотложных следственных действий, возбужденные уголовные дела переданы в ульяновский следственный отдел на транспорте ЦМСУТ СКР.

В ЦМСУТ СКР пока ситуацию не комментируют.

Андрей Васильев, Ульяновск