Собачье царство

400 черных, белых и рыжих собак в упряжках, а также 20 каюров пробегают по заснеженной Камчатке за месяц в захватывающей гонке «Берингия» более тысячи километров. В 1991 году гонка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная в мире, а в 2018 году занесена в Книгу рекордов России. Это спортивное состязание, которое с 1990 года каждую зиму проходит в Камчатском крае, возродило интерес к ездовому собаководству и к истории, когда жизнь камчадалов, ительменов, коряков зависела от четвероногих друзей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Про ездовую собаку, ее выносливость, терпение, неприхотливость, верность, силу, способность сдвинуть груз с пуд известно давно. Хвостатые помощники участвовали в экспедициях Фритьофа Нансена, в «золотой лихорадке» на Аляске, в Дальневосточной киноэкспедиции режиссера-документалиста Александра Литвинова, эвакуации зажатой во льдах команды челюскинцев и Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, во время которой животные таскали бревна и помогали строить флот.

Камчатку вполне можно назвать «собачьим царством», а еще центром ездового собаководства. По словам шведского зоолога и этнографа Стена Бергмана, который путешествовал по Камчатке в 1921–1922 годах, «все торговцы, священники, охотники, чиновники и т. д. передвигались на собаках, каждый мужчина старше 15 лет имел свою собственную упряжку из 10 собак, и в деревне из 15–20 домов обычно было около 200–300 собак». На полуострове даже сеть населенных пунктов заложена четвероногими. Селения расположены на расстоянии 80–100 км друг от друга — в пределах одного перехода упряжки, чтобы каюр мог доехать, распрячь собак, дать им отдохнуть, покормить и двигаться дальше.

«Первые упоминания о ездовом собаководстве мы находим в записках исследователя Камчатки XVIII века Степана Крашенинникова, который пишет, что “основным средством передвижения населения Камчатки служили олени, но оседлые коряки и чукчи, а также ительмены в качестве транспорта использовали и упряжки собак”. В источниках XIX века и первых десятилетий XX века ездовая лайка представлена как единственное средство передвижения и источник тягловой силы на Камчатке в зимний период. Лошадь, известная трудяга, древнейшая помощница человека в условиях глубоких камчатских снегов, была не в состоянии протоптать себе дорогу. А собаки благодаря небольшому весу даже на рыхлом снегу держались легко. В суровые зимы и многодневную пургу, когда приходилось ехать на ощупь, собаки редко сбивались с пути. А при полной невозможности передвижения они останавливались и спасали не только себя, но и хозяина»,— отметила исследователь ездового собаководства, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии Камчатского государственного университета (КамГУ) имени Витуса Беринга Валентина Ильина.

Всю зиму с ноября до мая собаки тащили Камчатку на себе. Вплоть до середины XX века собаки перевозили продовольствие, сено, дрова, строевой лес, почту, учебники для школ, медикаменты, для охотников забрасывали в промысловые районы необходимое снаряжение и вывозили добычу. Собачья нарта доставляла к больному фельдшера. На нарте раз в год удаленные поселения объезжал священник: крестил, женил, отпевал. На собаках двигались экспедиции с грузом, коммерсанты с товарами, чиновники с обследованием поселений.

«На севере собаку держать было выгоднее, чем лошадь. Рабочий сезон собаки достигал шесть-семь месяцев, а у лошади не превышал и четырех. Заготовить рыбу для собаки было легче, чем сено для лошади. Собачье поголовье быстрее себя воспроизводило. Эти преимущества и позволили “победить” собаке. Она стала распространенным домашним животным не только в хозяйстве коренных жителей, но и в русских поселениях на Камчатке. Число собак было подвержено колебаниям. У нас нет точных сведений по XVIII-XIX векам. Численность собак Камчатки впервые была представлена в материалах известной Приполярной переписи 1926 года. Тогда было показано, что на полуострове проживает 33 000 человек, 2300 лошадей и более 50 000 собак»,— поясняет Валентина Ильина.

Грузоподъемность хорошей упряжки, а это 10–12 сильных и сытых собак, достигала 160–200 кг, скорость движения — 10–12 км/ч, от 80 до 100 км за один переход. Отмечены единичные случаи собачьих рекордов — до 200 км пробега за сутки. При этом, конечно, нужно учитывать обстоятельства: погодные условия, сложность маршрута, подготовку, выносливость собак, объемы перевозимого груза, а также рацион.

Во время дневных переходов собакам нужны питательные перекусы. Им давали по хорошему куску рыбы лососевых пород, либо замороженную, либо вяленую — юколу. Минимум — так называемая голодная норма: полтора килограмма в день, одна кета или две горбуши; где-то 150–200 штук кеты или 200–400 штук горбуши одной собаке во время рабочего периода, то есть в течение полугода.

Рыба была основной пищей ездовых северных собак во время их рабочей «вахты» — с ноября по май. Летом, когда их отпускали на свободный выпас, они добывали пищу себе сами: ловили мышей и рыбу. Возникает вопрос: сколько для четвероногих надо было заготовить рыбы на полгода, да еще и с запасом? Если посчитать количество дней, умножить на 25–30 собак, а в приличном доме должно было быть две упряжки плюс несколько запасных животных на случай, если какие-то погибнут или покалечатся, получается, что нужно было припасти около 8 т рыбы.

Еду для собак заготавливали летом, когда рыба лососевых пород приходила из морей в устья нерестовых рек Камчатки, повинуясь инстинкту хоминга. Было несколько технологий заготовки. Одна из них — кислые ямы. Копали глубокие ямы, куда слоями складывали тушки, прикрывали их соломой, листьями, засыпали глиной и землей. Ямы рыли подальше от селения, чтобы не так сильно чувствовался рыбный запах. Заготовки делали с запасом, на случай, если «клад» найдет медведь и захочет полакомиться. Каждая семья рыла несколько ям.

Во многом именно из-за рыбы и началось планомерное уничтожение собаководства на Камчатке, а индустриализация Дальнего Востока чуть не довела собачий транспорт до полного исчезновения. Когда советская власть дошла до полуострова, с материка приехали мало смыслящие в реалиях камчатской жизни функционеры. В газетах стали появляться заголовки: «Камчатская собака сжирает валютный запас страны!» Имелось в виду, что ценные породы промысловых рыб, которые можно отправлять на экспорт, идут на кормление животных.

«В конце 1920-х годов было запрещено заготавливать лососевые на корм камчатским собакам. Итогом этого, мягко скажем, непродуманного решения стала не только значительная гибель собак, но и полная остановка зимних внутренних транспортных перевозок. Пагубность этого решения осознали и отменили его. Было признано, что собачий транспорт имеет большое общегосударственное значение. Но восстановить сразу численность поголовья собак на Камчатке было очень сложно»,— рассказывает историк из КамГУ имени Витуса Беринга.

С развитием во второй половине ХХ века техники и средств связи упряжное собаководство утратило свое хозяйственное и бытовое значение, но не было забыто. Собака продолжала доставлять человека туда, куда не могла пробиться машина. Служила науке, помогая вулканологам добраться к подножиям удаленных вулканов. Собачьи упряжки, как и в начале ХХ века, продолжали перевозить человека и его грузы внутри районов Камчатки, но уже не в такой географии и объемах.

Древняя национальная традиция могла совсем исчезнуть, но в 90-е годы энтузиаст и камчатский геолог Александр Печень решил ее восстановить и организовал гонку на собачьих упряжках. Это была первая «Берингия». За 35 лет движение набрало популярность, стали появляться питомники, но, чтобы возродить камчатскую ездовую собаку, заводчикам нужно помочь описать особенности и характеристики этого выносливого и неприхотливого друга человека.

Упряжка — это слаженная работа всего собачьего коллектива, которым управляет каюр. В каждой собачьей команде есть вожак. Это послушный, уравновешенный и не злой пес. Лидер, который всех контролирует и которого все слушаются. В упряжке могут быть собаки с разным темпераментом, сильные, умные, азартные. Главное, их правильно расставить, соблюсти иерархию. Сильных ставят ближе к нартам, а послушных — во главе. Задиристых и азартных, которые рвутся вперед,— посередине. Хорошо, если в одной упряжи будут четвероногие разных оттенков — черные, белые, рыжие, с пятнами и без. Так на фоне белоснежных бескрайних просторов проще различать разномастную команду и понимать, кто и что делает не так. Для того чтобы попасть в упряжку, не обязательно надо быть чистопородным псом. Есть свидетельства Стена Бергмана, который писал, что в нартах встречаются и дворняжки, и даже такса. Такой собачий «интернационал». Все привыкли к некоему киношному образу, что ездовые собаки — это добрые, белые и пушистые звери. Однако, по свидетельствам очевидцев, когда нарты прибывали в селение и каюр выпрягал собак, жители предпочитали не попадаться на пути этим суровым, сильным и злым животным. Тут север: собаки должны за себя постоять — например, в схватке с волками.

В гонке «Берингия», которая проходит в этом году в 35-й раз, собаки пробегают более тысячи километров. Бывают очень опасные участки маршрута. Но каюры уверены: их четвероногие друзья справятся с этим вызовом. Не подведут, как не подводили уже много веков.

Маргарита Тимофеева