«Калашников» отчитался о первой в текущем году крупной поставке в войска дронов КУБ

Концерн «Калашников» (входит в состав госкорпорации «Ростех») в рамках гособоронзаказа завершил первую в 2025 году поставку барражирующих дронов-камикадзе КУБ в интересах вооруженных сил России «в полном объеме». Об этом говорится в сообщении на сайте концерна. Количество и вид поставленной в войска техники не разглашается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В сообщении также отмечается, что за предыдущий год «Калашников» значительно расширил производство, что позволило увеличить количество выпускаемых дронов в десять раз в сравнении с 2023 годом.

В январе стало известно, что «Калашников» совместно с НПО «Ижевские беспилотные системы» (также входит в концерн) разработал управляемый барражирующий боеприпас КУБ-2-Э малого и среднего классов. От предыдущей версии дрона новая модификация отличается увеличенной дальностью работы, повышенной массой боевой части и улучшенными возможностями наведения за счет внедрения новых оптико-электронных систем.

Дмитрий Сотак