Зарубежные СМИ: Как американские госслужащие возвращаются на работу в офисы?

Американские госслужащие вынуждены воевать с коллегами за свободные столы и бороться с тараканами — так Reuters описывает обстановку в некоторых офисах, куда люди возвращаются после длительной удаленки. Больше миллиона американцев с начала пандемии коронавируса, уже пять лет, работали из дома. Ситуация напоминает сюжет «Голодных игр», пишут в прессе. И это похоже на продуманную тактику администрации Дональда Трампа, чтобы заставить чиновников уйти в отставку. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Brenner / Reuters Фото: Tom Brenner / Reuters

Штаб-квартиры восьми различных правительственных агентств по всей территории США пустовали последние пять лет — в начале 2020-го из-за пандемии коронавируса сотрудников перевели на дистанционный формат работы. Но с января, после указа Трампа, они начали возвращаться в офисы. Впрочем, помещения оказались совершенно не подготовлены. В штабе NASA, который находится всего в миле от Капитолия, кабинеты кишат тараканами, исчезли столы, и специалистам приходится работать просто сидя в кресле, рассказали Reuters сотрудники организации.

Похожая ситуация и в главном офисе Налогового управления США — Там персоналу приходится сидеть на полу с ноутбуком. Люди вынуждены сражаться за свободный стол и стул, иногда работать приходится в кладовках, есть перебои с интернетом. Госслужащие оценивают свой рабочий день как хаос и считают, что такие условия им создали специально. Сразу несколько человек из различных агентств в разных штатах поделились с Reuters своими подозрениями: администрация Дональда Трамп намерено делает условия работы госслужащих невыносимыми, чтобы заставить уволиться. Президент заявлял, что намерен сократить и переформатировать федеральные службы, штат которых сейчас насчитывает 2,3 млн человек.

Работодатели при перезапуске офисов действительно сталкиваются с множеством проблем, отмечает портал OfficeSpase. За пять лет удаленки они успели сократить площади своих помещений, избавиться от лишней мебели и урезать бюджеты на расходники. Например, одно из подразделений Министерства юстиции в Вашингтоне переехало из восьмиэтажного здания с собственной парковкой в четырехэтажное и только с одним уровнем паркинга. Теперь федеральным агентствам придется устанавливать гибкие графики, чтобы сотрудники могли резервировать за собой рабочий стол, стул и компьютер на определенное время. В офисах вводится мониторинг посещаемости и датчики присутствия — это позволяет управлять спросом на пространство.

Но и гибридный формат работы сохраняется. Согласно отчету, опубликованному Управлением Конгресса США по бюджету>, около 46% федеральных служащих или больше миллиона человек имели право на удаленную работу. Выбрали такой формат 230 тыс. Это было в августе, еще при Джо Байдане. При этом медики напоминают, что COVID-19 никуда не исчез. Государственный центр контроля за заболеваниями фиксирует почти 6 тыс. заболевших в стране. Рост за неделю составил около 4%.

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