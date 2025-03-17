В Ярославской области выросла онкозаболеваемость

В Ярославской области выросло число выявленных онкологических заболеваний: в 2024 году было выявлено 631,8 злокачественных новообразований на 100 тыс. населения, в 2023 году — 591,2 на 100 тыс. Об этом сообщил главврач ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров на заседании комитета по здравоохранению облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

В абсолютных числах в прошлом году вновь зарегистрировано 7504 случая злокачественных новообразований: 4258 у женщин и 3245 у мужчин. Чаще всего заболевание выявлялось у женского населения в возрасте 70-74 года, у мужского — 65-69 лет.

«Год не стал исключением — выросла заболеваемость. Высокая заболеваемость — это не есть плохо. Это значит хорошо выявляем. Ну и так как эта цифра относительная, рассчитывается на 100 тысяч населения, связано это с тем, что количество населения Ярославской области, к сожалению, уменьшается»,— сказал господин Нестеров.

Наибольший процент запущенных форм рака отмечается в Борисоглебском, Брейтовском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Первомайском и Угличском районах. Господин Нестеров не смог выделить точную причину роста заболеваемости в регионе.

«Всегда на ум приходит — плохая экология, вода, заводы и так далее. Но я не думаю, что экологическая ситуация в Ярославской области хуже, чем в Челябинске и Магнитогорске»,— пояснил главврач.

Алла Чижова