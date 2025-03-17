Прокуратура предъявила новые претензии экс-председателю Краснодарского крайсуда

Прокурор Сочи Вячеслав Овечкин направил в Адлерский районный суд исковое заявление о взыскании 42 млн руб. с бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В иске идет речь о возмещении убытков, возникших в результате самовольного возведения жилого объекта в Хостинском районе Сочи. Соответчиками по делу выступают бывший председатель Центрального районного суда Сочи Владимир Бахметьев, а также предприниматели Елена Сухарева и Лиана Сырцова.

По данным прокуратуры, в период до 2009 года ответчики создали группу для получения сверхприбылей в сфере строительства. В результате в Хостинском районе Сочи был без разрешения построен семиэтажный жилой дом, который впоследствии узаконил суд. Заселение самовольно построенного здания повлекло дополнительные расходы бюджета Сочи на возведение объектов социальной инфраструктуры. Сумму дополнительных расходов прокуратура намерена взыскать с лиц, причастных к проекту.

В октябре 2024 года Генеральная прокуратура инициировала взыскание в казну РФ имущества экс-председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Дело слушает Красногорский городской суд Московской области.

Анна Перова, Краснодар