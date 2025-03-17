Едва ли не главной темой для американских масс-медиа сегодня стало беспрецедентное решение администрации президента США Дональда Трампа депортировать в Сальвадор более сотни венесуэльских граждан в нарушение прямого запрета на это со стороны федерального суда.

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Белый дом превозносит депортацию предполагаемых бандитов, которых суд постановил вернуть в США

Заявления от (президента Сальвадора.— «Ъ») Букеле и от союзников Трампа, высмеивающие судебный запрет, который был выдан окружным судьей в Вашингтоне Джеймсом Боусбергом, способствовали усилению пренебрежительного отношения к правовой системе США, характерного для второго президентского срока Трампа. «Опаньки… Опоздали»,— написал Букеле, добавив смайлик, комментируя заголовок в New York Post о судье в Вашингтоне, который постановил вернуть летевший в Сальвадор самолет обратно в США.

Как Белый дом проигнорировал судебный приказ судьи о возвращении депортационных рейсов

Сегодняшнее решение администрации проигнорировать постановление федерального судьи крайне редкое и очень неоднозначное… В конце концов, Трампу могут объявить импичмент… «Это столкновение, которое всегда назревало между двумя ветвями власти»,— отметил один из высокопоставленных чиновников в Белом доме.

The Washington Post (Вашингтон, округ Колумбия, США)

Представитель Белого дома сообщает о депортации 137 иммигрантов в соответствии с законом о гражданах враждебных государств

Высмеивание Белым домом в соцсетях приказа главного федерального судьи в Вашингтоне усилило обеспокоенность среди адвокатов тем, что стремление Трампа провести самые массовые депортации в истории США не будет ориентироваться на правовые и гуманитарные нормы.

Добро пожаловать в ад

США отправили более 250 обвиняемых в бандитизме мигрантов в Сальвадор, где они были отправлены в пользующуюся зловещей репутацией мегатюрьму. Эта депортация — прямое нарушение распоряжения федерального судьи, отданного администрации Трампа … Тюрьма строгого содержания (CECOT) в Сальвадоре, где находится более 15 тыс. заключенных, хорошо известна правозащитным организациям. Это учреждение, где в условиях чудовищной переполненности процветает жестокость и с заключенными обращаются крайне жестко.

Подготовила Алена Миклашевская