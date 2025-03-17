«Трампу могут объявить импичмент»
Американские СМИ о решении президента США игнорировать судебный запрет на высылку мигрантов
Едва ли не главной темой для американских масс-медиа сегодня стало беспрецедентное решение администрации президента США Дональда Трампа депортировать в Сальвадор более сотни венесуэльских граждан в нарушение прямого запрета на это со стороны федерального суда.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Politico (Арлингтон, США)
Белый дом превозносит депортацию предполагаемых бандитов, которых суд постановил вернуть в США
Заявления от (президента Сальвадора.— «Ъ») Букеле и от союзников Трампа, высмеивающие судебный запрет, который был выдан окружным судьей в Вашингтоне Джеймсом Боусбергом, способствовали усилению пренебрежительного отношения к правовой системе США, характерного для второго президентского срока Трампа. «Опаньки… Опоздали»,— написал Букеле, добавив смайлик, комментируя заголовок в New York Post о судье в Вашингтоне, который постановил вернуть летевший в Сальвадор самолет обратно в США.
Axios (Арлингтон, США)
Как Белый дом проигнорировал судебный приказ судьи о возвращении депортационных рейсов
Сегодняшнее решение администрации проигнорировать постановление федерального судьи крайне редкое и очень неоднозначное… В конце концов, Трампу могут объявить импичмент… «Это столкновение, которое всегда назревало между двумя ветвями власти»,— отметил один из высокопоставленных чиновников в Белом доме.
The Washington Post (Вашингтон, округ Колумбия, США)
Представитель Белого дома сообщает о депортации 137 иммигрантов в соответствии с законом о гражданах враждебных государств
Высмеивание Белым домом в соцсетях приказа главного федерального судьи в Вашингтоне усилило обеспокоенность среди адвокатов тем, что стремление Трампа провести самые массовые депортации в истории США не будет ориентироваться на правовые и гуманитарные нормы.
The New York Post (Нью-Йорк, США)
Добро пожаловать в ад
США отправили более 250 обвиняемых в бандитизме мигрантов в Сальвадор, где они были отправлены в пользующуюся зловещей репутацией мегатюрьму. Эта депортация — прямое нарушение распоряжения федерального судьи, отданного администрации Трампа … Тюрьма строгого содержания (CECOT) в Сальвадоре, где находится более 15 тыс. заключенных, хорошо известна правозащитным организациям. Это учреждение, где в условиях чудовищной переполненности процветает жестокость и с заключенными обращаются крайне жестко.