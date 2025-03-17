В Новороссийске увеличили площадь отсыпки грунтом горящего мусорного полигона

За минувшие сутки площадь отсыпки грунтом горящего мусорного полигона в Новороссийске увеличилась до 22,6 тыс. куб. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова

«Службы пожаротушения продолжают отсыпку грунтом и пролив водой очагов пожара. Выполнено 1,4 тыс. рейсов самосвалами и отсыпано 22,6 тыс. куб. м грунта»,— рассказал господин Гавриков.

Возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске тушат уже пятые сутки. Сегодня на оперативном совещании под председательством заместителя руководителя Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Александра Елизарова обсудили принимаемые меры по тушению возгорания. С утра 17 марта на полигоне задействованы 40 единиц техники, в том числе автоцистерны, водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаваторы. Помощь Новороссийску оказывают соседние муниципалитеты, среди которых Крымск, Абинск, Горячий Ключ, Геленджик. Для ликвидации огня проложена магистральная линия подачи воды.

Пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта 2025 года и охватил 2,5 тыс. кв. м площади свалки. Причины возгорания будут установлены после полной ликвидации огня и проведения экспертиз.

Алена Воробьева