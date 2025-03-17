При пожаре в центре Ставрополя пострадали два человека

В Ставрополе на улице Ясеновской произошло возгорание в частном доме. Площадь пожара составила 70 кв. м, пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Чувашской Республике Фото: ГУ МЧС России по Чувашской Республике

Для ликвидации огня задействовали 12 спасателей и 4 единицы техники. К настоящему времени пожар локализован, но работы продолжаются.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о том, что в Ставрополе недалеко от Старого рынка, сгорело частное домовладение. При пожаре пострадал хозяин.

Николай Аксенов